Атомную станцию выставили на продажу в российском городе

Недостроенное здание Горьковской атомной станции теплоснабжения под Нижним Новгородом выставили на торги за 85,2 миллиона рублей, пишет «Нижний сейчас».

АЭС находится в селе Федяково Кстовского района Нижегородской области. Покупателям предлагаются восьмиэтажное здание первого главного корпуса площадью 13,8 тысячи квадратных метров, вентиляционная труба высотой 100 метров и земельный участок в 32,6 тысячи «квадратов». Другие объекты инфраструктуры продаваться не будут.

К концу 1980-х годов станция была уже почти построена, планировалось, что она будет снабжать теплом два района Нижнего Новгорода. Но из-за протестов общественности после аварии в Чернобыле завершить строительство стало невозможно. АЭС законсервировали и в 1991 году передали в областную собственность.

Материалы по теме Додумались Раскрыта настоящая причина чернобыльской катастрофы

В 2016 году администрация Нижегородской области и компания Powertek Berhad («дочка» малайзийского холдинга Tanjong Energy) заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство парогазовой ТЭЦ в Нижнем Новгороде на базе бывшей Горьковской АЭС. Однако проект так и не был реализован, сообщает «Интерфакс».

В правительство области в декабре 2018 года обратился инвестор — ООО «Втормет-Волга», который был готов выкупить недостроенную АЭС с земельным участком за 50 миллионов рублей. Компания собиралась провести демонтаж станции и построить там логистический центр по транспортировке вторичных металлов.

В мае 2019 года Литва отказалась от сотрудничества с Белоруссией, так как, по мнению литовской стороны, это выглядело бы как согласие на строительство БелАЭС. Даля Грибаускайте (на тот момент президент Литвы) сочла атомную станцию небезопасной, а площадку для ее возведения — неправильно выбранной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru