Аварию на «Фукусиме» признали неизбежной

Суд Токио вынес решение по делу об аварии на АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария, вызванная цунами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

Отмечается, что с трех руководителей компании-оператора Tokyo Electric Power, в том числе бывшего председателя компании Цунэхисе Кацумату, сняли обвинения в халатности. Версию прокуратуры о шансе предотвратить аварию удалось опровергнуть.

В 2017 году руководству вменяли в вину то, что они не предприняли мер по предотвращению аварии на станции, хотя в 2008 году дочерняя компания установила, что на побережье рядом с «Фукусимой» возможно возникновение цунами высотой до 15,7 метра. Следствие должно было дать на ответ на вопрос, знал ли топ-менеджмент о возможности обрушения цунами в районе АЭС.

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В 2018 году сообщалось о первой смерти от радиации «Фукусимы». Мужчина старше 50 лет скончался от рака легких. Он работал на различных атомных станциях и как минимум дважды был на «Фукусиме» после аварии. Онкологическое заболевание ему диагностировали в феврале 2016 года. Семье погибшего будет выплачена денежная компенсация.

11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Удар стихии привел к аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это стало крупнейшей ядерной катастрофой за 25 лет — после взрывов на Чернобыльской АЭС. Работы по ликвидации последствий аварии на «Фукусиме» займут около 40 лет.

После инцидента на АЭС более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Среди беженцев отмечался резкий рост смертности, но власти объясняли жертвы хаосом эвакуации, психическими травмами и плохим доступом к медицинской помощи. Правительство утверждало, что непосредственно радиация не привела к смертям. Кроме того, в результате землетрясения и цунами в Японии тогда погибли 18 тысяч человек.

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