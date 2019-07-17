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Найдено самое радиоактивное место на Земле

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Исследователи из Колумбийского университета в США пришли к выводу, что уровни радиации в результате испытаний ядерного оружия на Маршалловых островах все еще представляют угрозу для жизни человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали образцы почв с 11 островов на четырех атоллах. Оказалось, что уровни гамма-излучения сильно варьируются, при этом некоторые пробы «фонили» гораздо сильнее, чем ожидалось, и намного превышали безопасный уровень воздействия. Например, на атолле Бикини годовая доза излучения равна 648 миллибэр при норме в 100 миллибэр в год. Такие показатели превышают уровни радиации в окрестностях Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима» в Японии.

Исследователи также измерили уровни радиации в плодах деревьев в пострадавших регионах, а также в районе кратера, образовавшегося в результате испытания «Кастл Браво», когда в 1954 году на атолле Бикини взорвали термоядерное устройство мощностью в 15 мегатонн. В обоих случаях радиационное загрязнение оказалось чрезмерно высоким.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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