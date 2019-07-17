Найдено самое радиоактивное место на Земле

Исследователи из Колумбийского университета в США пришли к выводу, что уровни радиации в результате испытаний ядерного оружия на Маршалловых островах все еще представляют угрозу для жизни человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали образцы почв с 11 островов на четырех атоллах. Оказалось, что уровни гамма-излучения сильно варьируются, при этом некоторые пробы «фонили» гораздо сильнее, чем ожидалось, и намного превышали безопасный уровень воздействия. Например, на атолле Бикини годовая доза излучения равна 648 миллибэр при норме в 100 миллибэр в год. Такие показатели превышают уровни радиации в окрестностях Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима» в Японии.

Исследователи также измерили уровни радиации в плодах деревьев в пострадавших регионах, а также в районе кратера, образовавшегося в результате испытания «Кастл Браво», когда в 1954 году на атолле Бикини взорвали термоядерное устройство мощностью в 15 мегатонн. В обоих случаях радиационное загрязнение оказалось чрезмерно высоким.

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