Баренцево море оказалось в опасности из-за утечки радиации

Утечка радиации из затонувшей подводной лодки «Комсомолец» представляет опасность для экосистемы Баренцева моря, заявил гидроэколог РАН Александр Хаустов. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам эксперта, угрозу несет эффект малых доз. Радиационное загрязнение способно затронуть все звенья пищевой цепи в море, при этом даже небольшие дозы могут нанести вред ихтиофауне и млекопитающим. Последствия могут проявиться лишь через 15-20 лет в виде опасных мутаций, снижения биоразнообразия и численности животных.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 800 тысяч раз превышает норму, но не представляет угрозы для рыболовства. Нормальный уровень оценивается в 0,001 беккерелей на литр.

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Субмарина имеет ядерную силовую установку и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

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