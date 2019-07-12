В Норвегии отреагировали на «разгерметизацию» К-278 «Комсомолец»

Норвежские специалисты не вскрывали корпус затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец», передает TV 2 заявление руководителя экспедиции к субмарине Хильде Элисе Хельдал.

«Мы засняли [на видео] все, что сделали. Мы не пробили корпус. Утечки [радиации] сами русские установили ранее», — сказала ученый.

Таким образом Хельдал прокомментировала заявление редактора журнала «Арсенал отечества» Алексея Леонкова о том, что норвежцы в ходе последней экспедиции к АПЛ расконсервировали корпус субмарины. По ее словам, со стороны России в экспедиции принимал участие всего один специалист, а другие российские ученые, планировавшие участвовать в мероприятии, впоследствии передумали.

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В начале июля исследования, проведенные телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) Ægir 6000 научно-исследовательского судна G. O. Sars, позволили установить, что максимальный уровень радиации вблизи затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысил норму.

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 «Комсомолец» принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

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