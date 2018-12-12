Япония нарекла 2018 год «катастрофой»

Япония избрала иероглиф, описывающий 2018 год, им стал 災 (sai), означающий «катастрофу» или «бедствие». Об этом сообщает Japan Today.

Японский фонд проверки знания японских иероглифов кандзи провел опрос, согласно которому 10,8 процента от 193,2 тысячи респондентов назвали символом уходящего года «катастрофу». Второй по популярности иероглиф — 平 (hei), означающий «мир», он получил более 16 тысяч голосов.

Кандзи 災 многие выбрали потому, что в 2018 году на Японию обрушились несколько стихийных бедствий: тайфун, землетрясение и аномальная жара. В результате природных катаклизмов погибли сотни японцев. Кроме того упоминаются и скандалы с мошенничеством, связанным с криптовалютой, злоупотреблением полномочиями в мире спорта, а также махинации министерства финансов с документами о продаже земли.

Фонд проводит подобные опросы ежегодно с 1995 года. В 2017-м символом года стал иероглиф 北 — «север».

В сентябре на Японию обрушился сильнейший с начала столетия тайфун. Он оставил без электричества более 1,5 миллиона домов и привел к смерти 11 человек. В том же месяце землетрясение на острове Хоккайдо вызвало оползень, погибли семь и пропали без вести 30 человек.

Кроме того, в 2018 году власти страны зафиксировали смерть человека от воздействия радиации, излучаемой АЭС «Фукусима» после аварии в 2011 году.

В июле рекордная жара в Японии привела к смерти более 40 человек, десятки тысяч попали в больницы.

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