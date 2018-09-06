Землетрясение в Японии вызвало смертельный оползень

Семь человек погибли, еще 30 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения на японском острове Хоккайдо, которое произошло рано утром в четверг, 6 сентября. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Подземные толчки силой до 7 баллов вызвали оползни, уничтожившие десятки домов. По меньшей мере девять человек могут оставаться под завалами, отмечает газета. Известно также о более чем 150 пострадавших, пишет CNN.

Землетрясение стало самым сильным на острове за всю историю наблюдений. Почва была размыта прошедшим на днях тайфуном, поэтому в холмистых частях региона прошли оползни. Разрушения повлекли за собой масштабное отключение электричества. Сейсмологи предупреждают о риске повторных толчков.

Тайфун, накрывший Японию, стал сильнейшим c 1993 года. Он оставил без электричества более 1,5 миллиона домов и привел к смерти 11 человек. Были эвакуированы более миллиона жителей. Из Японии тайфун добрался до российского Дальнего востока, затопив Хабаровск и Сахалин. Однако по пути ураган потерял часть своей силы и не нанес серьезного ущерба.

asahi.com

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