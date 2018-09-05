Последствия мощнейшего с начала века тайфуна в Японии попали на видео

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В Японии бушует крупнейший за четверть века тайфун. Видеозапись последствий стихийного бедствия опубликовала газета The Asahi Shimbun.

В результате шторма международный аэропорт Кансай, расположенный на насыпном острове на западе страны, был затоплен. Из-за порывов ветра в мост, соединяющий аэропорт с островом Хонсю, врезался танкер. Как пишет газета, с утра 5 сентября паромы начали переправлять на остров людей, которые из-за погодных условий были вынуждены оставаться в аэропорту. Во время тайфуна все рейсы были отменены.

Жертвами стихии уже стали 11 человек, еще около 300 пострадали. Разрушения, по информации газеты, бьют рекорды. В восьми префектурах, в том числе Осаке и Киото, около 2,18 миллиона семей остались без электричества. В 13 префектурах предупреждения об эвакуации получили более двух миллионов человек.

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