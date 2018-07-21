Наука и техника
 
Последние новости
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене
Самовоспламенившиеся чипсы дважды подожгли завод в США
Украинского футболиста раскритиковали за жест Дзюбы
Еще 14 российских спортсменов обвинили в употреблении допинга
Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России
Выявлен новый вид опасной ипотеки
Капитан катера отговорил надевать жилеты и погубил 17 человек
Столетняя старушка прогнала воров палкой
Латвия запустила свою «Новую волну» с оркестром и Вайкуле
Новости партнеров

Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино

Перейти в «Мою Ленту»

Французские ученые обнаружили в калифорнийском вине радиоактивные изотопы. Причиной считают аварию на АЭС «Фукусима» в Японии, сообщает The New York Times.

Ученые Национального центра научных исследований (CNRS) изучили красные и розовые вина, сырьем для которых послужил виноград, собранный в 2009-2012 годах. В вине, произведенном после аварии в 2011 году, анализ показал наличие радиоактивного цезия-137. Данный изотоп является продуктом деления ядер в реакторах и ядерном оружии и одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы.

При этом исследователи отмечают, что из-за этого калифорнийское вино не стало опасным для здоровья. Радиоактивное облако, которое дошло из Японии до Восточного побережья США, было уже достаточно слабым, и уровень радиации продолжил падать с каждым годом.

«Уровень содержания изотопа в вине ниже природного радиационного фона, который существует по всему миру», — считают специалисты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражение цезием-137 повышает риск развития онкологических заболеваний, однако загрязнение пищи и воды, которое было вызвано аварией на «Фукусиме» в других странах, настолько незначительно, что не представляет угрозы для здоровья.

11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Район возле станции непригоден для проживания. Ликвидация последствий катастрофы займет порядка 40 лет.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Fukushima’s Nuclear Imprint Is Found in California Wine (Drinkers, Don’t Panic)
Рядом с Россией нашли загадочный источник радиоактивного заражения
У «Фукусимы» нашли неожиданный источник радиации
Другие материалы рубрики
Наука и техника19:39 9 июля

Русская медь

Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

07:23Сегодня

В США признали превосходство российского ядерного оружия

08:47Сегодня

Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

20:3320 июля

Доказана польза аспирина в борьбе с раком

19:1320 июля

Названа новая смертельная опасность табачного дыма

Наука и техника00:0419 июля
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года

«Они выдавали себя за украинцев»

Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

09:4111 июня

Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

13:2620 июля

В Йеллоустоне пошли трещины

Россия
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
Депутат остановил вентилятор языком
Девочка спланировала с седьмого этажа на москитной сетке
Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году
Неудачный приворот обошелся москвичу в 63 тысячи рублей
Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Все материалы
Мир
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Арест подозреваемой в шпионаже Бутиной связали с саммитом Путина и Трампа
Капитан катера отговорил надевать жилеты и погубил 17 человек
Пострадавшего от «Новичка» британца выписали из больницы
США уличили в нежелании обвинять Россию в гибели малайзийского «Боинга»
В Германии пассажир устроил резню в автобусе
Стало известно о попытках арестованной в Турции чеченки бежать из ИГ
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
США и Украина отвергли идею референдума в Донбассе
Украина усмотрела в референдуме в Донбассе репетицию развала
Проблемный член
Что мешает Украине вступить в НАТО
Украинские военные подорвались на своих минах
США вложились в оборону Украины
Все материалы
Экономика
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
ФСБ предсказала рост тарифов на связь из-за «пакета Яровой»
Названа сумма материнского капитала после «разморозки» индексации
«Россети» начали масштабные учения в Дагестане
Украина проиграла России торговый спор
Все материалы
Силовые структуры
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Неизвестные обстреляли патруль ДПС в Дагестане и убили двух полицейских
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Глава подразделения «Роскосмоса» уволился после обысков по делу о госизмене
Из-за видео с пытками заключенного возбудили дело
Модель обвинили в краже 22 миллионов у депутата Госдумы
Все материалы
Наука и техника
Чудеса света
Эти неземные снимки сделаны на обычный iPhone
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино
В США признали превосходство российского ядерного оружия
Ученые предсказали серьезные катаклизмы в России
Доказана польза аспирина в борьбе с раком
Все материалы
Спорт
Алиссон в стране чудес
Этот бразилец стал самым дорогим вратарем мира. За что?
Еще 14 российских спортсменов обвинили в употреблении допинга
Украинского футболиста раскритиковали за жест Дзюбы
В Белоруссии не смогли найти дом за 20 миллионов долларов для Марадоны
Полторы сотни обманутых нигерийских болельщиков улетели из России
Стыдливая просьба убедила Путина подумать о продаже пива на стадионах
«Раньше можно было бить в пах или головой в голову»
Он дрался еще в 90-е, а теперь возглавит турнир UFC в России
Все материалы
Культура
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
Участник группы Migos попался на хранении оружия
Латвия запустила свою «Новую волну» с оркестром и Вайкуле
Умерла переводчик книг о Гарри Поттере Мария Спивак
Режиссеру «Стражей Галактики» запретили снимать третью часть из-за пошлых шуток
Все материалы
Интернет и СМИ
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
Блогера Мэддисона признали врагом Украины
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России
Создатель легендарной наркоплощадки впервые за несколько лет вышел на связь
Познер посетовал на безобразие из-за снятого из эфира Первого канала интервью
Все материалы
Ценности
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Обувь Меган Маркл стала примером для женщин из королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Названы любимые курорты знаменитостей
Все материалы
Из жизни
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Пенсионер поборол двух грабителей бильярдным кием
Самовоспламенившиеся чипсы дважды подожгли завод в США
Австралийский мальчик растолстел до 178 килограммов
Столетняя старушка прогнала воров палкой
Наследник миллиардера-педофила стал контрабандистом и сбежал на остров
Все материалы
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Porsche построит в единственном экземпляре уникальный классический спорткар
Марк Уолберг решил торговать машинами Chevrolet
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы