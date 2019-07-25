Жара в Европе поставила под угрозу ядерные реакторы

Рекордно жаркая погода, которая установилась в странах Европы, привела к закрытию атомных станций и взвинтила цены на электричество. Засуха спровоцировала лесные пожары и падение уровня рек. Это поставило под угрозу некоторые отрасли сельского хозяйства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В частности, из-за погоды Electricite de France, которая производит около трех четвертей электроэнергии во Франции, пришлось пойти на сокращения: вода в реках нагрелась настолько, что она уже не может охлаждать реакторы. Остановлены два, в ближайшее время планируется наполовину снизить мощность еще двух. Это привело к росту цен на электричество — они подскочили до максимума с зимы.

Немецкие фермеры обеспокоены тем, что жара за последние годы стала почти обычным явлением. Из-за засухи и падения уровня Рейна, осложнившего орошение, они планируют отказаться от посева рапса в ближайшие месяцы. Сильнее всего жара сказывается на кукурузе. Немецкий производитель Agravis Raiffeisen заключил, что урожай резко сократится, если в ближайшее время не пойдут дожди. Некоторые фермеры приняли решение собирать кукурузу, не дожидаясь созревания: ее пустят на силос, чтобы обеспечить корм животным.

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Ранее представитель немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst Андреас Фридрих (Andreas Friedrich) объявил, что ожидается жара, которая будет одной из сильнейших в последние годы. В конце этой недели повысится риск пожаров на большей части территории страны. При этом температура воздуха может на 10 градусов быть выше средней для июля. В Лондоне июльский рекорд (36,7 градуса Цельсия) будет, скорее всего, побит в четверг, 25 июля, а Париж в тот же день прогреется до 40 градусов. Также до рекордных значений вырастет температура в Великобритании, Бельгии и Нидерландах.

Ранее в ООН предупреждали, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 год побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения. Причиной такой погоды стали две области высокого давления над Гренландией и северо-центральной Европой. Они блокируют циклон, который мог бы охладить воздух. В результате возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из пустынь.

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