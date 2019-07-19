Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны

Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны. 28 июня столбик термометра показал плюс 46 градусов по Цельсию, пишет метеорологическая служба Meteo France.

Кроме того, с начала следующей недели синоптики предсказывают температуру в районе 30-35 градусов по Цельсию в северной части страны и 35-39 градусов на юго-западе.

Предыдущий температурный рекорд был установлен в городе Карпантра на юго-востоке страны. Столбик термометра поднялся до плюс 44,3 градуса. Службы предупредили, что температура может продолжить рост. Власти департамента Воклюз объявили повышенный уровень опасности.

18 июля старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский сообщил, что в ближайшие пять лет в России ожидается экстремальный скачок климатических изменений. Он утверждает, что причиной температурной аномалии может стать приход блокирующего антициклона. Об этом свидетельствует аномальная жара в Европе и прохладное лето в России: в одной части антициклона происходит заток тепла, в другой — заток холода.

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