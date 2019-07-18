Определены сроки наступления аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России ожидается экстремальный скачок климатических изменений. Об этом «Звезде» сообщил старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский.

По словам ученого, вероятность установления аномально жаркой погоды в каком-либо регионе России очень высока. «В Сибири или европейской территории — сложно сказать, но она может установиться», — пояснил он.

Чернокульский заявил, что причиной температурной аномалии может стать приход блокирующего антициклона. Так, в этом году температура в Европе достигла 42-44 градусов. «В России, наоборот, достаточно холодно, но это все один процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, в одной его части происходит заток тепла, в другой – заток холода», — подчеркнул климатолог.

Он заключил, что изменение погоды не приведут к глобальной мировой катастрофе, однако главной причиной климатических изменений стало бездействие общества.

Ранее в июле россиянам раскрыли причину июльских холодов. Сообщалось, что такая погода может быть связана со стационарным погодным режимом, вызванным глобальным изменением климата.

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