Россиянам назвали причину июльских холодов

Июльские холода в Москве могут быть связаны со стационарным погодным режимом, вызванным глобальным изменением климата. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, такие режимы продолжительной жары или прохлады часто устанавливаются при потеплении климата, и, скорее всего, в будущем вероятность таких событий будет расти. «Условно говоря, вся циркуляция замедляется, и циклоны, антициклоны, такие волны будут более медленные и чаще оставаться долго на одном месте. Возможно, то, что мы сейчас наблюдаем, это как раз проявление такой тенденции», — сказал климатолог.

В пример он привел «волну», из-за которой сейчас в Центральной Европе аномально жарко, а в России холодно. Он добавил, что уже 30 лет назад были предсказаны подобные погодные явления.

Ранее россиян предупредили о погодных аномалиях в августе в некоторых районах страны. В европейской части будет прохладнее обычного, в азиатской части — теплее нормы.

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