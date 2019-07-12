Гидрометцентр России объяснил неспособность прогнозировать потопы

Точность прогнозов погоды в России оставляет желать лучшего, заявил ТАСС заместитель директора по связям с неакадемическими организациями Института водных проблем Российской академии наук (РАН) гидролог Владислав Полянин.

Агентство попросило ученых прокомментировать гипотезу метеоролога Инны Латышевой из Иркутского государственного университета (ИГУ), которая паводок в Приангарье объяснила изменением климата и сочетанием природных факторов.

«Прогноз был соответствующий на эту территорию, здесь не в чем особенно упрекнуть Гидрометеослужбу. Но какие прогнозы выдает Гидрометеослужба? "Сильные дожди, грозы, местами ливневые дожди". Но ливневые дожди могут быть 20, а могут и 80 миллиметров в сутки, то есть может выпасть почти месячная норма осадков или даже больше. Заблаговременность такого прогноза, как правило, невысока. За два-три дня нельзя сказать, сколько точно осадков выпадет», — пояснил Полянин.

Материалы по теме Пусть льет Когда лето перестанет отличаться от зимы

Гидролог уверен, что Россия не уступает западным странам в научных разработках, но отстает от них по сбору, визуализации и использованию данных в реальном времени.

«У нас более двух миллионов рек, и для каждой реки, по которым мы выпускаем прогнозы, требуется своя методика. Только Гидрометцентр России использует в своей работе ежегодно около двух тысяч методик. Сколько отдел с семью научными сотрудниками будет перерабатывать две тысячи методик, если на одну обычно уходит минимум три года?» — прокомментировал точку зрения Полянина заведующий отделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Сергей Борщ.

В июле в Иркутской области произошел паводок. В шести районах области был введен режим ЧС. Затопленными оказались почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах, ущерб от паводка оценивается минимум в 29 миллиардов рублей. Вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области до 19 июля. В результате наводнения на территории Иркутской области погибли 25 человек.

В феврале глава Росгидромета (туда входит Гидрометцентр) Максим Яковенко заявил, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!