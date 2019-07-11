Раскрыты детали наступающей климатической катастрофы

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха выяснили, что к 2050 году климат по всей Земле претерпит серьезные трансформации, а погодные условия в большинстве городов, включая Москву, изменятся. Об этом сообщает Science Alert.

По словам исследователей, множество городов окажется в условиях, аналогов которых нет в современном мире. Эти выводы основаны на результатах моделирования климатических изменений по сценарию RCP 4.5 (повышение температуры на 1,4 градуса за 2046-2065 годы), который рассматривается специалистами как один из самых оптимистичных. Согласно этому варианту, глобальное потепление стабилизируется до 2100 года.

Так, городской климат Лондона будет напоминать современную Барселону; над Сиэтлом установится погода, характерная для Сан-Франциско; Париж превратится в Канберру (Австралия), Москва — в Софию (Болгария), Рейкьявик в Исландии — в Веллингтон (Новая Зеландия). Умеренный климат в Северном полушарии совершит переход к субтропикам. По всей Европе летом и зимой будет теплее на 3,5 и 4,7 градуса в среднем, соответственно. Это эквивалентно смещению северных городов на тысячу километров к югу.

Однако это произойдет не со всеми городами. 22 процента крупных населенных пунктов окажется в условиях, которые в настоящее время на Земле не встречаются. Ученые считают, что человечество не готово к таким изменениям, в том числе из-за того, что до сих пор наблюдается разрыв между научным консенсусом (подавляющее большинство печатающихся в научных журналах ученых уверены в антропогенной природе глобального потепления) и взглядами общественности на проблему изменения климата.

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