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Предсказана глобальная катастрофа из-за самого опасного ледника в мире

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Специалисты НАСА выяснили, что ледник Туэйтса, таяние которого представляет серьезную угрозу для человечества, приближается к «точке невозврата». Он становится все более нестабильным, и в какой-то момент его разрушение и увеличение уровня океана на 50 сантиметров может стать необратимым, даже если глобальное потепление остановится. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты исследований показали, что скорость потери льда у пяти ледников Антарктиды за последние шесть лет удвоилась и стала в пять раз выше, чем в 1990-х годах. При этом области интенсивного таяния льда распространяются с окраин во внутреннюю часть континента, а в некоторых местах толщина ледников уже уменьшилась на 100 метров.

Ледник Туэйтса, располагающийся в Западной Антарктиде, считается одной из самых уязвимых частей ледяного щита. Ученые пришли к выводу, что дестабилизации ледника способствует отступлению линии заземления — области, где ледник, сползающий в океан, отрывается от морского дна и становится плавучим. В результате глэтчер начнет еще быстрее сползать в относительно теплые воды океана и таять. По подсчетам, он может потерять всю массу в течение 150 лет после достижения «точки невозврата», что повысит уровень Мирового океана на полметра.

При этом при окончательной потере стабильности ледник неминуемо разрушится, даже если средняя температура Земли из-за изменения климата прекратит расти. Согласно прогнозам, обширная потеря массы льда может произойти через 200-600 лет. Точное время зависит от топографии коренной породы под ледником.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата, включающего значительное увеличение частоты стихийных бедствий, экстремальных осадков и повышение уровня моря. Однако различные группы ученых уже приходят к выводу о неизбежном превышении допустимых объемов выбросов парниковых газов.

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