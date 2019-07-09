Назван самый жаркий месяц в истории

Июнь 2019 года оказался самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, такое заключение экспертам позволил сделать проведенный экспресс-анализ. Вильфанд отметил также, что через полтора месяца Институт глобального климата и экологии проведет более подробный анализ, по результатам которого июнь этого года, возможно, станет вторым самым жарким месяцем в истории.

Ранее Вильфанд предупредил, что почти по всей России температура в июле будет в пределах или выше нормы. Со второй декады июля в центре России и в Московском регионе установится летняя погода. На юге Урала и юге Западной Сибири прогнозируется температура на уровне нормы. Из-за глобального потепления погода в стране в целом стала более изменчивая.

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