Россиян предупредили об изменчивой погоде в июле

Почти по всей России температура в июле будет в пределах или выше нормы. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В время первой декады ожидается переменчивая погода в центре страны. В середине этой недели из-за влажного и умеренного воздуха температура в центральных регионах упадет до 17-20 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса. В северных районах Подмосковья днем будет не выше плюс 16, но к выходным там начнется потепление.

Со второй декады июля в центре России и в московском регионе установится летняя погода. На юге Урала и юге Западной Сибири прогнозируется температура на уровне нормы. Непривычная жара будет в Якутии, на севере Урала и во многих регионах Сибирского федерального округа.

На 80 процентах территории страны осадки выпадут в пределах нормы, засухи не предвидится. На Ямале, севере Таймыра, Чукотке и Камчатке вероятен дефицит дождей, с избытком их будет в Красноярском крае и в Якутии.

Вильфанд отметил, что из-за глобального потепления погода в целом стала более изменчивая в России. «Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара», — пояснил он, добавив, что по сравнению с Европой сейчас в стране климат намного комфортнее, нет сильной жары.

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