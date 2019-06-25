Россиян предупредили о приближении самых жарких дней лета

Для жителей средней полосы России самыми жаркими днями с начала лета станут 31 июля и 1 августа, а для жителей приморских городов — вторая половина августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

Вильфанд отметил, что если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Он добавил, что после 10 сентября в прибрежных городах наступает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды примерно уравниваются, и становится комфортно отдыхать.

Метеоролог также напомнил, что с конца июня день начнет сокращаться, и россияне станут замечать это в середине июля.

Ранее в центре «Фобос» москвичам спрогнозировали дожди и похолодание в пятницу, 28 июня. Синоптики сообщили о мощном «ультраполярном вторжении» и возвращении в регион «настоящей осени». При этом по прогнозам Гидрометцентра, дожди в Москве и области начнутся со среды, 26 июня.

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