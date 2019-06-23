Москвичам пообещали сентябрь летом

На следующей неделе в столичный регион придет похолодание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, первая половина недели будет комфортной: ожидается теплая и сухая погода, температура опустится до климатической нормы июня. Ночами будет до плюс 13 градусов, днем — 21-24.

По словам синоптика, в пятницу, 28 июня, в Москву придет североатлантический циклон, который принесет дожди и похолодание. «Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень», — уточнил Тишковец.

Он добавил, что ночами воздух будет остывать до 5-10 градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от 12 до 17 градусов, что соответствует многолетним параметрам сентября.

По прогнозам Гидрометцентра, дожди в Москве и области начнутся со среды, 26 июня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!