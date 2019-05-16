Раскрыта точность прогнозов погоды России

В настоящее время в России способны дать «более-менее достоверный прогноз погоды» только на сутки, или, в крайнем случае, двое-трое суток, передает РИА Новости заявление начальника отдела космических средств Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александра Карелина.

По его словам, точность шестидневного прогноза, в настоящее время равную 50 процентам, можно повысить на 10-15 процентов при использовании большого количества микроволновых зондировщиков Земли. «19 геофизических космических аппаратов, 8 гидрометеорологических и океанографических и 24 радиозатменных», — сказал начальник на конференции «Актуальные проблемы создания космических систем дистанционного зондирования Земли».

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По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю. «Нет такой модели, но мы можем ее сделать, и мы знаем, как ее сделать, но не хватает начальных данных», — добавил начальник.

В феврале глава «Росгидромета» Максим Яковенко заявил, что у России «нет [метеорологической] спутниковой составляющей, российская группировка просто умерла».

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