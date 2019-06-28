В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Низкое атмосферное давление в Москве побило рекорд времен Никиты Хрущева и стало самым низким за последние 63 года, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

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По данным синоптиков, в пятницу, 28 июня, в московский регион пришел циклонический вихрь, а вместе с ним пасмурная, дождливая и ветреная погода. Температура будет соответствовать сентябрьским показателям при рекордно низком атмосферном давлении в 727 миллиметров ртутного столба. Похожая картина наблюдалась в этот же день в 1956 году, когда давление опустилось до 732 миллиметров ртутного столба.

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О предстоящем похолодании в Москве и области сообщалось несколькими днями ранее. В «Фобосе» предупреждали, что 28 июня в столицу придет североатлантический циклон, из-за чего горожан ждет «ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень».

Никита Хрущев в сентябре 1953 года был избран первым секретарем ЦК КПСС. В октябре 1964 года Пленум ЦК КПСС, организованный в отсутствие Хрущева, находившегося на отдыхе в абхазском городе Пицунда, освободил его от занимаемой должности «по состоянию здоровья».

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