Россиян предупредили о завершении бабьего лета

Период сухой, теплой и ясной погоды в европейской части России завершится 20 октября. Температура воздуха в субботу опустится на 4-5 градусов, начнутся осенние дожди. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу уже все. Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное», — добавил метеоролог.

По его словам, такого продолжительного бабьего лета не было давно. Во вторник, 16 октября, по прогнозам ожидается 17-19 градусов тепла, в среду и четверг — около 15-16 градусов.

Переходным днем, отметил Вильфанд, станет пятница, 19 октября. Температура в этот день снизится до 13-15 градусов.

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