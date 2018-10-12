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Россиянам предсказали погоду на зиму

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Зима в России, по предварительным прогнозам, не ожидается суровой и экстремально холодной. Об этом заявил директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев на пресс-конференции в Москве, сообщает «Интерфакс».

До конца года на большей части территории страны температура будет соответствовать климатической норме. «Пугать сейчас экстремальной зимой просто нет оснований», — сказал Киктев.

В Москве и остальных городах средней климатической полосы предстоящая зима будет гораздо теплее, чем предыдущая. В начале декабря градусник продержится на отметке от -5 до -7. Специалисты прогнозируют, что обильных и продолжительных осадков в этот зимний период не предвидится.

Самым холодным месяцем станет февраль — россиян ждут резкие колебания температуры и сильные порывы ветра. Не исключены снегопады, которые затруднят движение на дорогах.

По прогнозам синоптиков, теплая и сухая погода в центральной части России задержится еще на неделю. Погода «очень близка к тому, чтобы называть это продолжением бабьего лета», заявили специалисты центра погоды «Фобос».

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