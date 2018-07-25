Оригинальный прогноз погоды от британки прославил ее на весь мир

Жительница Лондона Нев Демарни (Nev DeMarni) прославилась в интернете благодаря необычным прогнозам погоды, которые она ведет на заднем дворе своего дома и выкладывает в Facebook. Об этом сообщает The Sun.

42-летняя Демарни всегда мечтала стать телеведущей, однако в настоящее время работает жилищным инспектором. У женщины никогда не было достаточно лишних денег на переквалификацию, но популярность онлайн-трансляций заставила британку вновь задуматься о смене профессии.

Все выпуски прогнозов ведущая записывает на улице вне зависимости от погоды. Зрители неоднократно наблюдали, как женщину засыпало снегом или заливало дождем. В празднике она надевает особенные наряды, которые соответствуют дате: например, в День святого Патрика британка была в зеленом костюме, а в День святого Валентина приклеила к платью сердечки.

«Люди говорят мне, что они больше не проверяют свои приложения погоды, они не используют Google, они смотрят меня ... Я получаю такие сообщения ежедневно», — рассказала Демарни. Она также добавила, что намерена накопить необходимую сумму и получить степень по метеорологии.

Первый выпуск прогноза погоды вышел в феврале 2018 года. Каждый эфир набирает по несколько сотен просмотров. Ведущая отметила, что ее посты в соцсетях регулярно лайкают люди со всего мира.

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