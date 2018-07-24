Геймер бросил самую сексуальную ведущую прогноза погоды ради игры

Игрок команды compLexity Gaming в Call of Duty Дуглас Мартин объявил в Twitter о разрыве отношений с мексиканской телеведущей-фотомоделью Янет Гарсией из-за желания сосредоточиться на киберспортивной карьере.

Мартин утверждает, что расставание с девушкой связано с желанием улучшить уровень выступлений. По его словам, он не мог уделять Гарсии необходимое ей количество внимания, из-за чего та страдала. В ответ телеведущая написала, что ее сердце разбито.

В 2018 году Гарсия возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире. У девушки более шести миллионов подписчиков в Instagram.

Помимо игр Мартин активно занимается спортом. На его Instagram подписаны более миллиона человек.

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