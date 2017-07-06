Киберфутбол признали официальным видом спорта

Министерство спорта России присвоило интерактивному футболу официальный статус. Об этом в четверг, 6 июля, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Дисциплина встала в один рад с пляжным и мини-футболом. В рамках Комитета РФС по разновидностям футбола был создан подкомитет по новому направлению.

«РФС оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег», — заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.

Отныне соревнования по интерактивному футболу могут проходить под эгидой Министерства спорта, а самым успешным спортсменам могут присуждаться звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».

В июне 2016 года видом спорта был официально признан киберспорт. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006-го был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.