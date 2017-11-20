Полуголые белорусские девицы поманили геймеров в Минск и вызвали ненависть

В сети обратили внимание на анонс киберспортивного мероприятия FCDB CUP`17!, которое пройдет в конце ноября в Минске. Ролик был опубликован на YouTube-канале FCDB E-SPORTS. «Именитые команды, лучшие игроки и призовой фонд 50 тысяч долларов», — похвастались организаторы.

На видео игроку в Dota 2 доставляют посылку — очки виртуальной реальности, с помощью которых молодой человек оказывается в шикарном особняке, полном полуголых девиц в вызывающем белье. Геймер гуляет по комнатам и разглядывает девушек, которые без стеснения демонстрируют ему части своего тела. Затем игрок снимает очки и оказывается лицом к лицу с киберспортсменами из Dinamo Brest.

«И что? В чем смысл? Что, бабу может задрот увидеть только в виртуальной реальности?» — возмутились зрители.

Некоторые пользователи сочли рекламу бессмысленной. По их мнению, она преследует единственную цель — заманить любителей компьютерных игр полуголыми женщинами. «В чем связь между кучей голых тянок и турниром? Где смысл? Красиво, конечно, но это такой отвратительный пиар, аж тошнит», — пожаловался один из них.

«Причем тут команда? Тут просто толпа шлюх», — заявил другой. Некоторые отметили, что анонс мероприятия сильно напоминает рекламу борделя.