Самая сексуальная ведущая прогноза погоды настрадалась после разрыва с геймером

Телеведущая Янет Гарсиа, известная как самая сексуальная ведущая прогноза погоды, рассказала о «трудных днях» после расставания с геймером Дугласом Мартином, игроком команды compLexity Gaming в Call of Duty. Переживаниями девушка поделилась в эфире программы Hoy на мексиканском телеканале Televisa, пишет The Daily Mail.

Модель и звезда Instagram сказала, что не ожидала распада отношений. После пережитых страданий она пришла к смирению. «Сейчас я спокойна, потому что это были прекрасные отношения. Мы пережили замечательные впечатления, мы выросли друг с другом», — констатирует Гарсиа.

Девушка пожелала бывшему бойфренду удачи на пути к победе на чемпионате, который стал причиной их разрыва. В июле Мартин объявил о расставании с ведущей из-за желания сосредоточиться на киберспортивной карьере.

На вопрос о возможном воссоединении пары Гарсиа ответила, что не верит в успешность этой затеи. «Нет, я так не думаю. Я верю в бога, у него есть что-то еще для меня», — считает модель.

The Daily Mail отмечает, что после расставания геймер написал, что чувствовал, что он и Гарсиа идут по двум разным путям. «Пришло время двигаться дальше», — заключил он.

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