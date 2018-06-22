Юный геймер восемь часов отказывался отвлечься на туалет и попал в больницу

В Великобритании 10-летний мальчик на протяжении нескольких часов не мог отвлечься от компьютерных игр ради похода в туалет и в итоге оказался в больнице. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

По словам доктора Джо Бегента (Jo Begent), ребенок играл в World of Warcraft, Call of Duty и FIFA восемь часов подряд вместе с отцом-игроманом. Все это время он терпел и не отходил в туалет, из-за чего у него сильно расширился кишечник, а мочевой пузырь перестал функционировать и раздулся до таких размеров, что выпирал из таза.

Врач призналась, что сначала решила, что у мальчика агрессивная раковая опухоль. Только МРТ показала, что это вздувшиеся пищеварительные органы. Ребенка пришлось лечить слабительными и проводить урологические процедуры. С ним также активно общались психологи.

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Раньше мальчик занимался футболом и показывал впечатляющие результаты, но затем попал под влияние отца. Сейчас ребенок поправился, но так и не смог полностью отказаться от игр.

Бегент добавила, что регулярно сталкивается с детьми, страдающими от последствий игромании. Большинство испытывает проблемы со сном: дети играют и ночью, из-за чего сбиваются биоритмы и, как следствие, падает успеваемость.

18 июня Всемирная организация здравоохранения дополнила перечень болезней и расстройств, в который впервые включила зависимость от онлайн- и видеоигр. Официально нововведения вступят в силу не раньше 2022 года, перед этим их должны утвердить в мае 2019-го.

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