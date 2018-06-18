ВОЗ впервые включила игроманию в перечень болезней

Всемирная организация здравоохранения составила новый перечень болезней и расстройств, в который впервые включила зависимость от онлайн- и видеоигр. Список опубликован на сайте ВОЗ.

Специалисты отметили, что заболевание проявляется в трех основных симптомах. Во-первых, нарушается контроль — к примеру, частота игры, продолжительность, интенсивность и прочее. Во-вторых, игры начинают преобладать над другими жизненными и повседневными интересами. В-третьих, несмотря на негативные последствия, играющий не может остановиться.

«Модель поведения достаточно серьезна, она приводит к значительному ухудшению в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных областях жизни», — сказано в пояснении ВОЗ.

Перечень должен вступить в силу не ранее 2022 года. Перед этим его должны утвердить на ассамблее в мае 2019 года.

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