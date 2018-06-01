Разочаровавшийся в Fallout фанат залпом выпил бутылку «Табаско»

Math / YouTube

Пользователь Reddit под ником TheYadda на спор выпил бутылку острого соуса «Табаско» из-за анонса новой части Fallout. Геймер был уверен, что компания Bethesda представит ремастер-версию Fallout 3, однако студия анонсировала новую игра — Fallout 76.

«Парни, это будет ремастеринг Fallout 3. Если это не так, то я выпью пятиунцевую (150 миллилитров) бутылку "Табаско" и выложу видео», — написал TheYadda перед анонсом Bethesda. Вскоре после этого модератор Reddit написали, что если он не выполнит условие спора в течение суток, то его аккаунт пожизненно забанят. Также TheYadda прислали более тысячи сообщений с напоминанием о вызове.

В результате TheYadda купил новую бутылку соуса, распаковал ее на видео и залпом выпил содержимое.

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