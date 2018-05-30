Показана новая часть Fallout

Компания Bethesda анонсировала новую игру Fallout 76. Ролик с тизером опубликован на странице игры в Twitter.

«Когда битва окончена и осадок улегся. Fallout 76 — новая игра от Bethesda Game Studios», — говорится в сообщении.

На данный момент об игре ничего не известно. В тизере упоминается экспериментальное Убежище 76. По легенде, спустя 20 лет после ядерного взрыва, произошедшего в 2077 году, его жителей должны были выпустить для исследования внешнего мира. Действие же прошлых частей начинается спустя сотни лет после ядерного конфликта. Все подробности о новом проекте разработчики раскроют на собственной пресс-конференции в рамках выставки Е3. Она пройдет 11 июня в 04:30 по московскому времени.

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