Создатели «Ведьмака» и Fallout выпустят игру по фильму «Апокалипсис сегодня»

На краудфандинговой площадке Kickstarter начался сбор средств на создание игры в жанре survival horror по мотивам фильма «Апокалипсис сегодня». В проекте принимает участие режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола, сообщает Polygon.

Кроме него в разработке принимают участие люди, работавшие над играми Fallout: New Vegas, Wasteland 2, Far Cry, Battlefield, Gears of War и «Ведьмак». На создание игры разработчики просят 900 тысяч долларов, а релиз, в случае успешного сбора средств, намечен на октябрь 2020 года. На момент написания новости студия привлекла уже 45 тысяч долларов. До окончания кампании осталось 29 дней.

«Сорок лет назад я решил снять очень личный художественный фильм, который, я надеюсь, повлияет еще не на одно поколение, — написал Коппола. — Сегодня я присоединяюсь к команде новых смельчаков, которые хотят сделать интерактивную версию "Апокалипсиса сегодня", в которой предстоит сыграть роль капитана Бенджамина Уилларда на фоне войны во Вьетнаме».

Фильм «Апокалипсис сегодня» вышел в 1979 году, а главные роли в нем исполнили Мартин Шин и Марлон Брандо. Фильм был удостоен премии «Оскар» за лучшую операторскую работу и лучший звук, а на Каннском фестивале получил «Золотую пальмовую ветвь». Разработчики отмечают, что не будут точно следовать сюжету и дадут игрокам возможность принимать собственные решения.