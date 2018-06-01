Ubisoft анонсировала новый Assassin’s Creed

@assassinscreed / Twitter

Компания Ubisoft показала тизер новой игры серии Assassin's Creed. Ролик опубликован на официальной странице игры в Twitter.

Незадолго до анонса в сети появилось изображение брелока со шлемом воина и подписью Assassin's Creed Odyssey. По информации Kotaku, действие игры будет разворачиваться в Древней Греции, кроме того, будет возможность выбрать между двумя игровыми персонажами. Ожидается, что игра выйдет до 31 марта 2019 года, релиз может состояться осенью 2018-го.

Ubisoft подробно расскажет об игре на собственной пресс-конференции на E3. Она пройдет 11 июня, начало в 23:00 по московскому времени.

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