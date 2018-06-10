Представлена новая игра создателей Dark Souls

Компания From Software представила новую игру под названием Sekiro: Shadows Die Twice. Трейлер игры был показан в рамках пресс-конференции Microsoft на Е3.

Первый тизер игры показали в 2017 году на церемонии The Game Wards 2017. Судя по ролику, действие игры происходит в феодальной Японии, а геймплей схож с прошлыми играми компании: Dark Souls и Bloodborne. Издателем проекта выступает Activision. Также в видео показано, что главный герой обладает крюком-кошкой, способным цепляться за строения и врагов. Релиз состоится на Xbox One, PS4 и ПК в 2019 году. Больше никаких подробностей о Sekiro неизвестно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!