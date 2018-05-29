Раскрыты подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

Руководитель издательского направления Epic Games Сергей Галенкин раскрыл подробности создания S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом он рассказал в подкасте «Как делают игры».

«Сливаю инсайд. Его [S.T.A.L.K.E.R. 2] не собирались анонсировать, Сергей Григорович (генеральный директор студии GSC Game World, — прим. «Ленты.ру») решил его анонсировать сам. Он ни с кем не советовался, — заявил Галенкин. — Там и конь не валялся в игре. Разработка на уровне дизайн-документа, там кода, наверное, ни строчки нет еще».

По словам Галенкина, разработкой занимается новая команда с опытом работы над шутерами, которая никак не связана с прошлой игрой GSC «Казаки 3». Также он предположил, что игру не будут переносить, как прошлые части. Галенкин уверен, что анонс был сделан перед выставкой Е3, чтобы разработчики смогли «поторговаться» и найти издателя для проекта.

В середине мая Сергей Григорович официально анонсировал игру S.T.A.L.K.E.R. 2 на своей странице в Facebook. Вместе с этим он оставил ссылку на сайт проекта, на котором указывается, что игра выйдет в 2021 году.

S.T.A.L.K.E.R. — серия игр, основанная на повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, а также снятого по ее мотивам фильма режиссера Андрея Тарковского «Сталкер» и реальной Чернобыльской зоны. Последняя часть серии — «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» — вышла в октябре 2009 года, после чего в 2010 году была анонсирована вторая основная игра серии. Предполагалось, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2012 году, однако в декабре 2011 года было объявлено, что разработка остановлена. Команду разработчиков игры уволили и бывшие сотрудники GSC Game World основали студию Vostok и занялись созданием постапокалиптического онлайн-шутера Survarium.

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