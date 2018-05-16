В сети договорились дожить до 2021 года ради новой части S.T.A.L.K.E.R.

Анонс второй части культовой игры S.T.A.L.K.E.R. стал поводом для восторженных комментариев и шуток в социальных сетях. Пользователи интернета эмоционально обсуждают тизер: фанаты намерены не умереть до 2021 года, чтобы дождаться выхода, и активно рисуют мемы.

Поздним вечером 15 мая руководитель студии-разработчика Сергей Григорович опубликовал заявление, в котором официально подтвердил разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 и дал ссылку на официальный сайт игры, где указана год официального релиза — 2021.

Страница портала подверглась многочисленным шуткам со стороны пользователей социальных сетей. При сохранении стилистики страницы название игры стилизовали под различные слова, дата тоже подвергалась изменениям. Один из пользователей создал фан-арт со Ждуном, видимо, символизирующем длительное ожидание запуска.

Большинство фанатов оригинальной игры эмоционально выражали свою радость. По их мнению, ради второго «Сталкера» до 2021 года стоит дожить любой ценой.

Культовый шутер S.T.A.L.K.E.R. построен на повествовании об альтернативном мире, где в результате катастрофы изменилось привычное течение жизни: появились мутанты и аномалии. Оригинальная игра, а также ее сиквел и приквел выходили с 2004 до 2009 год.

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