Создатели «Ведьмака» показали новую игру

Студия CD Projekt Red показала новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Презентация прошла в рамках мероприятия Microsoft на E3.

Разработчики не стали показывать геймплей новой игры, а также не раскрыли дату выхода. Ранее сообщалось, что Cyberpunk 2077 может выйти не позже июня 2019 года. Прежде разработчики объявляли, что игра выйдет не раньше 2017 и не позже 2021 года. Однако впоследствии эти сроки могут сместиться.

Cyberpunk 2077 была анонсирована в 2012 году. Она базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk. Игра будет значительно отличаться от серии про ведьмака. Так, там появится многопользовательский режим, а геймеры смогут самостоятельно создавать своих героев.

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