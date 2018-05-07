Собака влезла в кадр и смутила ведущего прогноза погоды

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Во время эфира прогноза погоды на канале WMUR-TV в студии неожиданно появилась крупная черно-белая собака. Пес прошел позади ведущего Джоша Джаджа (Josh Judge), который в тот момент рассказывал о прогнозе погоды в американском Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, сообщается на сайте канала.

Собака прогулялась с независимым видом, застав ведущего врасплох. Джадж не знал, что его коллега Эми привела на работу своего питомца Беллу.

Метеоролог поделился эмоциями в Twitter. В ответ подписчики Джаджа предложили всем телеканалам обзавестись милыми собаками, которые будут непринужденно прогуливаться во время метеорологических сводок.

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