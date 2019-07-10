Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе

Погода в августе в России в целом будет типичная, но в некоторых районах возможны аномалии. Об этом «Российской газете» рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

По его словам, в европейской части страны и в Крыму средняя температура приблизится к своей норме в августе. Однако к югу от Москвы и Казани синоптики ожидают температуру ниже нормы на один градус. Тищенко напомнил, что в столице среднемесячная температура в августе — 16,5 градуса (ночью 10-13 градусов, днем 20-23), а в Севастополе — 21,8 градуса (ночью 16­-19 градусов, днем 25-28).

На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края. Температура выше нормы будет в Амурской и Магаданской областях, в северной половине Уральского федерального округа, на большей части Хабаровского края, на востоке Якутии.

Дефицит осадков в августе возможен в Мурманской и Магаданской областях, в Бурятии, Крыму, на юго-западе Центрального федерального округа, большей части Хабаровского края, а также на Чукотке и севере Якутии.

Избыток дождей возможен на юге Урала и Якутии, в центральных районах Красноярского края, на западе Северо-­Западного округа, на юге Приволжского федерального округа и в районе Каспийского моря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал июнь 2019 года самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!