Предсказана экологическая катастрофа в Сибири

Российские ученые показали, что изменение климата в Сибири способствует увеличению числа сильных наводнений. Одной из причин является ухудшение состояния экосистем из-за замещения сосной лиственницы сибирской, которая эффективно поглощает почвенную влагу. Результаты исследования опубликованы в журнале Agricultural and forest meteorology.

Специалисты оценили влияние окружающей среды на плотность сока внутри растительных тканей и физиологические процессы в насаждениях лиственницы сибирской Larix sibirica и сосны обыкновенной Pinus sylvestris. Оказалось, что лиственница поглощает больше воды из почвы, чем сосна. Суммарная годовая транспирация (испарение воды через наружные органы растений) у лиственницы за два вегетационных периода составила 284 миллиметра, а у сосны — на 20 процентов меньше.

В целом для всех уровней влажности почвы лиственница поглощала и испаряла больше воды, чем сосна. По словам ученых, в последние годы наблюдается снижение площади лиственничных лесов за счет изменений в экосистемах и деградации вечной мерзлоты. Это, в свою очередь, приведет к снижению испарительной способности лесов и перераспределению осадков. Также увеличится число таких экстремальных явлений, как наводнения.

По словам автора исследования Йозефа Урбана, которые приводит РИА Новости, избыточное накопление влаги в почве — важная причина гибели лиственницы. Со временем леса Сибири станут похожи на скандинавские, где многолетняя мерзлота составляет небольшой процент территории, а в древостое преобладают сосна и ель.

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