Раскрыты новые потери от наступающей глобальной катастрофы

Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что таяние ледников в Гренландии из-за глобального потепления представляет опасность не только для природных экосистем острова, но и для тысяч археологических памятников, относящихся к эпохе викингов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили семь мест с археологическими памятниками, находящимися в окрестностях города Нук. Некоторые из них содержат руины поселений переселившихся в Гренландию викингов, а также древний органический материал: волосы, перья, ракушки, кости и даже фрагменты мягких тканей. Сохранению останков и артефактов способствовали специфические свойства почвы, однако изменение климата приведет к ухудшению ситуации.

Согласно прогнозам, средняя температура воздуха в данном районе может повыситься на 2,6 градуса Цельсия, из-за чего повысится температура почвы, сезоны оттепели станут длиннее и увеличится активность микроорганизмов, участвующих в процессах разложения. При этом 30-70 процентов ценного для археологии органического материала может исчезнуть в следующие 80 лет. В этом случае окажется потерянной уникальная информация о первых жителях Гренландии, которые заселили остров примерно с 2500 года до нашей эры.

По словам ученых, признаки деградации уже стали заметными. На некоторых участках исследователи не обнаружили неповрежденных костей или кусков дерева, что говорит о том, что они распались в течение последних десятилетий. В то же время увеличение влажности может затормозить распад органики, поскольку в этом случае микробам не будет хватать кислорода.

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