Найдены сокровища таинственно исчезнувшего короля викингов

Археологи-любители обнаружили сокровища викингов на острове Рюген (Германия) в Балтийском море, которые принадлежали королю Харальду I Синезубому. Об этом сообщает издание Science Alert.

Открытие было совершено 13-летним мальчиком Лукой Малашниченко (Luca Malaschnitschenko) и его учителем Рене Шоном (René Schön) — волонтерами государственного центра археологии. С помощью металлодетекторов они обнаружили серебряную монету, которая, как позднее установили профессионалы, принадлежала торговому городу датских викингов Хедебю, находивщемуся в немецком районе Шлезвиг-Фленсбург.

Чиновники попросили энтузиастов никому не раскрывать место находки, пока не будут завершены археологические раскопки. За три месяца была изучена площадь, равная 400 квадратным метрам. Исследователи обнаружили ожерелья, жемчуг, броши, браслеты, кольца и около 600 монет. Самые старые монеты датированы 714 годом нашей эры, а самые новые — временем правления датского короля Харальда I Синезубого (Харальд Гормссон), который жил в 910-987 годах нашей эры.

Ученые считают, что затерянные сокровища находились в руках короля в то время, когда он бежал в Померанию — северо-восточную часть Германии у Балтийского моря. Согласно одной из версий историков, он был вынужден покинуть свою страну из-за восстания своего сына Свена I Вилобородого, который занял трон Дании в 985 году. Харальд умер примерно через год после побега. Найденный клад подтверждает достоверность этих сведений.

При Харальде I Дания приняла христианство, что было политически выгодно и способствовало улучшению отношений со Священной Римской империей. Кроме того, король смог объединить разрозненные датские племена в единое королевство. В честь его дипломатических успехов была названа технология Bluetooth (с английского — «синезубый»). Само прозвище Харальд получил за темный передний зуб.

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