Доказана способность викингов «видеть» сквозь облака

Ученые из Будапештского университета в Венгрии выяснили, что поляризующие кристаллы помогают определить местоположение Солнца на небе, покрытом облаками. Это подтверждает гипотезу, согласно которой такими «солнечными компасами» пользовались викинги для астрономической навигации в море. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society A. Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению археологов, скандинавские мореплаватели могли точно оценить высоту Солнца и направление, в котором оно находилось, несмотря на толстый слой облаков. Для этого они использовали прозрачный минерал, который разделяет луч света надвое (такое свойство называется двойным лучепреломлением). Таким кристаллом является, например, исландский шпат (разновидность кальцита). Благодаря своим оптическим свойствам, он позволяет фильтровать рассеянный свет, поступающий с отдельных участков пасмурного неба.

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Капли водяного пара в атмосфере Земли преломляют солнечный свет, рассеивая его и делая поляризованным. В результате светлым становится все небо, делая неразличимыми прямые лучи Солнца. Согласно гипотезе ученых, вращая исландский шпат перед глазами под определенным углом, можно выявить области, откуда идет только рассеянный свет и, таким образом, найти ту часть неба, где присутствуют и прямые лучи.

Чтобы доказать предположение об использовании викингами «солнечных компасов», венгерские исследователи испытали несколько типов кристаллов с двойным лучепреломлением — кальцит, кордиерит и турмалин. Их тестировали при 1080 вариантах положения Солнца над горизонтом и различной степени облачности, которая воспроизводилась в лабораторных условиях в планетарии. Результаты показали, что кальцит позволял определить местоположение дневного светила с наибольшей точностью.

Ученые сделали вывод, что полученные результаты свидетельствуют в пользу гипотезы. Кроме того, викинги, вероятно, использовали минералы ближе к утру и во время летнего солнцестояния, когда их эффективность была наибольшей.