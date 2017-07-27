В Белоруссии нашли «молоты Тора»

В белорусском археологическом комплексе Кордон обнаружили три мужских украшения викингов, так называемые «молоты Тора». Они датируются IX-X веками нашей эры, пишет агентство Sputnik Белоруссия.

Сообщается, что находки были сделаны студентами исторического факультета Белорусского государственного университета во время экспедиции на археологическом памятнике эпохи викингов. Руководитель археологической практики истфака БГУ Виталий Сидорович добавил, что в стране еще не встречали полностью сохранившихся «молотов Тора».

Он также объяснил предназначение этих украшений. По словам Сидоровича, с помощью «молотов Тора» викинги, которые были язычниками, противопоставляли себя христианам.

В марте 2016 года сообщалось, что Эстония вернет Киеву конфискованный на границе с Россией тысячелетний меч викингов. По данным департамента охраны памятников старины, древний меч был найден на территории Волынской области Украины.