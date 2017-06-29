Наука и техника
 

Пятисотлетнему черепу «восстановили» лицо

Перейти в «Мою Ленту»

Команда исследователей из Университета Джона Мура в Ливерпуле (Великобритания) восстановила облик человека, жившего в Ирландии 500 лет назад. Это не первая работа специалистов, которые ранее создали 3D-реконструкции лица короля Англии Ричарда III и короля Шотландии Роберта I Брюса. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Останки ирландца, а также четыре других человеческих скелета были найдены в июле 2014 года на строительной площадке недалеко от главного входа Тринити-Колледжа в Дублине. Археологи предположили, что они принадлежали викингам или представителям других скандинавских народов VIII-XI веков, однако результаты радиоуглеродного анализа позволили отнести кости к более позднему периоду — эпохе правления династии Тюдоров (1485–1603).

Череп скелета, обозначенного как SK2, был в хорошем состоянии, что позволило специалистам из университетской лаборатории Face Lab реконструировать лицо, используя методы судебной антропологии. Сначала ученые получили трехмерный скан черепа, а затем выявили ключевые точки, определяющие расположение мышц. Слой за слоем исследователи поместили на цифровую модель мягкие ткани и кожу. Кроме того, они дополнительно добавили в реконструкцию длинные волосы коричневого цвета, бороду, а глаза сделали голубыми.

Эксперты пришли к выводу, что SK2 принадлежал мужчине 25-35 лет, который являлся жителем Дублина. Скорее всего, он был выходцем из беднейших слоев населения. В пользу этого говорили признаки недоедания и износа костей, свидетельствующего о тяжелом физическом труде.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Eerily Accurate Facial Reconstructions Are Allowing the Dead to Speak
Азиаты лишили пещерных людей европейских черт
Череп умершего 700 лет назад бедняка «превратили» в лицо
В Корее нашли древнее погребение женщины со странно вытянутым черепом
Последние новости
Причиной смерти бывшего солиста «Иванушек» назвали остановку сердца
СМИ сообщили о скором возвращении посла России в США в Москву
В заявлениях США о новой «химатаке» Дамаска увидели провокацию против России
Премьер-министр ОАЭ заплатил за спасение церкви в Англии  
Пьяный москвич угнал трактор, устроил ДТП и попытался скрыться  
Дорожающие овощи назвали фактором риска для планов ЦБ по инфляции
Организаторы «Евровидения» предложили оштрафовать Украину из-за Самойловой
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:07Сегодня
A Coptic Orthodox priest uses his iPhone before conducting a prayer for the relatives of the victims who died after Saturday's bomb attack, in a house in Alexandria January 3, 2011. The bomb killed 21 people outside a Coptic Orthodox Christian church early on New Year's Day and a security source said seven people have been held for questioning. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION CIVIL UNREST IMAGES OF THE DAY

Телефон Иисуса

Какими правдами и неправдами Apple заставила людей покупать iPhone
10:26Сегодня

Раскрыто прошлое крупнейшего в Европе мегалитического круга

16:5127 июня

Начались продажи корпуса iPhone 8

11:25Сегодня

Найден способ обнаружения дополнительных пространственных измерений

Наука и техника00:1226 июня
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)

Дорого и сердито

Украина распродает Китаю советские лунные технологии
08:35Сегодня

Ползущие на свету жидкие кристаллы показали на видео

18:1521 июня

Легендарные игры Sega вышли на iOS и Android

07:16Сегодня

Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни человека

Наука и техника00:0125 июня

Что-то нажали

Какие тайны скрывают научные комплексы в видеоиграх
12:5028 июня

Назван способ создания регенерирующего сердца

07:0119 июня

Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

00:11Сегодня

Раскрыт инцидент с массовым поражением персонала на ядерном объекте в США

Россия
«Среди нескольких тысяч рак найдут у одного»
Почему в России не работает система ранней диагностики онкозаболеваний
Томичи разбили стекло Lexus ради спасения оставленного в нем младенца
Путин встретится с главой МИД ФРГ
Члены этнической банды отняли у бизнесмена в Москве сумки с 23 миллионами рублей
В Кремле сочли недопустимым отсутствие прогресса в нормализации отношений с США
ФСИН похвалилась передовыми методами обучения подростков в колониях
16-летний чемпион по спортивному ориентированию умер на тренировке в Приморье
Все материалы
Мир
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство Российской ФедерацииДжихад с пеленок
Мир не знает, что делать с детьми, воспитанными «Исламским государством»
Останки Карлоса КастаньоРоман с кокаином
В Колумбии ультраправые наркокартели невероятно жестоко расправляются с леваками
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
В Черногории назвали вступление в НАТО отвечающим интересам России
СМИ сообщили о скором возвращении посла России в США в Москву
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Ни поплавать, ни поездить
Самые странные санкции и неожиданные проблемы из-за них
Все материалы
Бывший СССР
Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчикамиОкруг Леттланд
Как Латвия жила под фашистской оккупацией
В Киеве опровергли гибель Ту-154 от украинской ракеты в 2001 году
Порошенко поручил изменить в Конституции Украины статус Крыма
В Харькове сняли барельеф маршалу Жукову
Бывший президент Приднестровья тайно уплыл в Молдавию
В сети появилось видео противостояния украинских силовиков с крестьянами
При взрыве автомобиля в Донецкой области погиб полковник СБУ
Все материалы
Финансы
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон«Тогда наступит Армагеддон»
Чем грозит российской экономике продление европейских санкций
ЦСР предрек снижение влияния России на энергетическом рынке ЕС
Общемровой долг достиг рекордных 217 триллионов долларов
Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов
Дорожающие овощи назвали фактором риска для планов ЦБ по инфляции
Япония добудет «горючий лед» вместе с США и Индией
Совет ЕС одобрил временные торговые преференции для Украины
Все материалы
Бизнес
Граната под подушкой
Скандальные разоблачения производителей машин и автокомпонентов
Дело — труба
Как в Москве модифицировали технологию санации водопроводных труб
Кони в вакууме
Как слова прошивают мозг и рождают стартапы
«Русал» и «МИСиС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»
Fitch запланировало пересмотр рейтингов АФК «Система» и МТС
«Платон» восстановит маршрут большегруза при отключении бортового устройства
Все материалы
Силовые структуры
Авианосец с тяжелой наследственностью
Как Королевский флот шел к «Королеве Елизавете»
Ребенок преткновения
Как закончилось расследование резонансного дела «дедовского младенца»
Дмитрий ЗяблицевНаказание за «Флирт»
Суд вынес приговор издателям скандального журнала за организацию проституции
«Адмирала Кузнецова» отремонтируют без модернизации
Американские военные рассказали о проблемах с новой электромагнитной катапультой
Ростовскую судью арестовали за махинации с землей Надежды Цапок
Генсек НАТО похвалил летчиков за перехваты над Балтикой
Все материалы
Наука и техника
A Coptic Orthodox priest uses his iPhone before conducting a prayer for the relatives of the victims who died after Saturday's bomb attack, in a house in Alexandria January 3, 2011. The bomb killed 21 people outside a Coptic Orthodox Christian church early on New Year's Day and a security source said seven people have been held for questioning. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: RELIGION CIVIL UNREST IMAGES OF THE DAYТелефон Иисуса
Какими правдами и неправдами Apple заставила людей покупать iPhone
Лунный корабль Л3 (в головной части) на пути к спутнику Земли (в представлении художника)Дорого и сердито
Украина распродает Китаю советские лунные технологии
На поверхности Венеры (в представлении художника)Русская планета
Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере
Раскрыто прошлое крупнейшего в Европе мегалитического круга
Найден способ обнаружения дополнительных пространственных измерений
Ползущие на свету жидкие кристаллы показали на видео
Пересмотрена средняя максимальная продолжительность жизни человека
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуКонкистадор Роналду и мексиканский реванш
Какие интриги таят в себе полуфинальные матчи Кубка конфедераций
Врачи временно запретили Емельяненко проводить бои
Названа сумма гонорара «Спартака» за победу в чемпионате России по футболу
Голубь прервал матч квалификации Уимблдона
Роналду покинул Россию из-за рождения детей
Тренера сборной России по конькобежному спорту сбил автомобиль в Нидерландах
Гимнастка Мамун заявила о готовности тренировать сборную России по футболу
Все материалы
Культура
«Светленький из "Иванушек"»
Умер поп-певец Олег Яковлев
«В кино сложнее прилично шутить о сексе, чем на бумаге»
Кто экранизировал роман Стивена Фрая «Гиппопотам» о глупости, богеме и поэзии
«Украина — священная земля»
Певица Луна о музыкальной революции в Киеве и нежелании жить как Эми Уайнхаус
Организаторы «Евровидения» предложили оштрафовать Украину из-за Самойловой
Причиной смерти бывшего солиста «Иванушек» назвали остановку сердца
Робота R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за почти 3 миллиона долларов
Раскрыты подробности смерти бывшего солиста «Иванушек International»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Мы строили замки из стограммовых плиток гашиша»
В США потребовали запретить военным пользоваться ПО «Лаборатории Касперского»
В сети пристыдили непригодных для фотосъемки друзей
Американский ведущий рассказал о «слежке» в России и впечатлениях от шоу Урганта
Пользователи сети пришли в ярость из-за скрепки за 185 долларов от Prada
Агенты ФБР нагрянули домой к сотрудникам «Лаборатории Касперского»
Слабоумие и отвага
Как журналисты рискуют жизнью и терпят унижения в кадре ради острого репортажа
Все материалы
Ценности
Где-то за городом очень недорого
Доступные автораритеты на аукционе Coys of Kensington
Сверху видно все
Откровенные купальники для женщин, которым повезло
Марка adidas скопировала кроссовки Билла Мюррея
Balmain предложил женщинам часы в стиле 1960-х
Двигатель BMW превратили в подставку для часов
Японцы сделали рюкзаки с акульей пастью
Турки спустили на воду яхту-эксплорер с кузницей и прачечной
Все материалы
Путешествия
Plainpicture RM / DonaОсобенности ненавязчивого русского сервиса
Что думают об отдыхе на отечественных курортах отпускники
Как это будет по-фински?
Почему Финляндия — идеальное направление для поездки на выходные и в отпуск
Камчатка приняла первые за 25 лет круизные лайнеры
Россияне попытались украсть 14 рулонов туалетной бумаги из турецкого отеля
Для отдыхающих создали сервис по подбору «звездных» купальников
С рейса Alaska Airlines за непристойности в адрес стюардесс сняли 11 дебоширов
Сломавшая браслет за 44 тысячи долларов туристка упала в обморок
Все материалы
Из жизни
Летнего позитива пост
Самые популярные снимки Instagram за июнь
Подвинься, миллениал
Пессимистичные оптимисты: что мы знаем о поколении иксенниалов?
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Американца похоронят в коляске его мотоцикла
Австралиец голыми руками поймал огромного мангрового краба
В Чехии пойманный карп уплыл от позировавшего с ним рыбака
Сбитый автобусом британец встал и пошел в пивную
Все материалы
Тест Lada Vesta против Hyundai Solaris
Главное автомобильное противостояние России
Тест УАЗ Пикап, VW Amarok и Fiat Fullback
Маленький триумф больших машин, или странное путешествие к странному озеру
Самые безумные Jeep Wrangler в мире
Какими бывают «Рэнглеры», когда за них берутся профи
Тюнинг бюджетных тачек
У вас «Логан»? Не отчаивайтесь — и его можно сделать очень крутым
Aston Martin сделает хардкорный суперкар Vulcan экстремальнее
Новый седан Audi A8 показали публике на премьере «Человека-паука»
Первый трейлер нового американского Top Gear: суперкары, гонки и трюки
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы