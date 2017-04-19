Азиаты лишили пещерных людей европейских черт

Азиатские ученые из Таиланда и Индонезии реконструировали лицо женщины, которая жила примерно 13 600 лет назад в Таиланде. Новый метод позволил избежать присутствия в восстановленном облике европейских черт. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Скелет был найден в пещере Там Лот в 2002 году. Он принадлежал женщине, чей возраст, по оценкам, составлял от 25 до 35 лет. По словам ученых, она была прямым потомков людей, которые впервые прибыли в Юго-Восточную Азию.

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Пытаясь восстановить лицо женщины, исследователи столкнулись с тем, что при применении популярного метода реконструкции облик получается слишком европейским. Чтобы решить эту проблему, палеоантропологи изучили, как мягкие ткани «сидят» на костях черепа у людей по всему миру.

Используя новые данные, ученые выяснили, что женщина выглядела примерно также, как коренные жители Юго-Восточной Азии. При этом у нее были особенности, характерные для людей эпохи плейстоцена, — крупные челюсти и большие зубы. Однако исследователи подчеркивают, что более обширный объем данных может привести к другому результату.