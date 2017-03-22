Череп умершего 700 лет назад бедняка «превратили» в лицо

Археологи из Кембриджского университета с высокой точностью реконструировали лицо по черепу мужчины, который жил 700 лет назад. Его останки были найдены в могиле под зданием британского колледжа Old Divinity School. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Полностью сохранившийся скелет, обозначенный как Context 958, является одним из нескольких сотен останков, найденных при раскопках, которые проводились с 2010 по 2012 год. На этом месте ранее находился госпиталь Святого Иоанна Богослова, в котором медицинская помощь оказывалась преимущественно малоимущим.

Согласно результатам исследования, скелет принадлежал 40-летнему человеку, который большую часть жизни занимался тяжелым физическим трудом. Анализ зубов показал, что его диета большей частью состояла из рыбы и мяса. По мнению ученых, это указывало на то, что мужчина мог иметь отношение к торговле, что давало ему более легкий доступ к продуктам по сравнению с другими бедняками.

Археологи также обнаружили следы тупой травмы на задней части черепа, которая могла стать причиной смерти.