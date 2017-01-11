В Египте обнаружено двенадцать гробниц с детьми и животными

Археологи обнаружили на территории деревни Гебель-эль-Силсила, что в нескольких километрах южнее Долины Царей, двенадцать древнеегипетских гробниц времен Нового Царства (1550—1069 годы до нашей эры). Об этом сообщает издание Al-Ahram.

Найденные гробницы скорее всего представляют собой семейные усыпальницы. В них нашли покой взрослые мужчины, женщины и дети, а также жившие с ними домашние животные. Также захоронения содержат культурно-религиозные артефакты, в частности, сосуды и драгоценности.

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Кроме гробниц, археологи обнаружили три выточенных в скалах алтаря. Археологи полагают, что дальнейшее исследование могил позволит понять особенности быта древних жителей поселения Гебель-эль-Силсила, которое, как ранее считали египтологи, в древности было бедной деревней.

В Долине Царей, которая расположена на берегу Нила рядом с Фивами и Луксором, находятся десятки гробниц, в которых, в частности, захоронены такие правители Нового Царства, как Тутанхамон, Нефертити, Рамзес II и Тутмос III.